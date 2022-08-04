Ali Akman Türkiye'ye geldi

Galatasaray'ın her konuda anlaştığı genç forvet Ali Akman, önceki gün Türkiye'ye geldi. Başarılı golcü, havalimanından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oteline geçti.Ardından Başkan Dursun Özbek ve idarecilerle bir araya gelen Ali Akman'la son görüşme yapıldı.Sarı-Kırmızılılar'ın Ali Akman'ı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.Galatasaray, Ali Akman için Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ali, görüşmeler sonrası memleketi Bursa'ya geçti.