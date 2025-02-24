Alexander Djiku: "Buraya kazanmaya geldik"

Fenerbahçe'de forma giyen stoper oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alexander Djiku: 'Buraya kazanmaya geldik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2025 19:18
Fenerbahçe'de forma giyen stoper oyuncusu Alexander Djiku, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı. 

Alexander Djiku: "Önemli bir maç olacak. Lig ve şehir açısından çok önemli bir maç. Galibiyetle ayrılmak çok önemli. Buraya 3 puan için geldik. Bunun için hazırız. Azmimizi, hırsımızı göstermek istiyoruz. 3 puan niyetindeyiz bugün. Her zaman takım içinde iyi bir ambiyans var. Dinamikler iyi. Dinamikliğimizle, gücümüzle beraber yolumuza kayıpsız devam etmek niyetindeyiz." dedi.

*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery