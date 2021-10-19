Alex Teixeria, Avrupa'da ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alex Teixeira, siyah - beyazlı formayla ilk Avrupa maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Alex Teixeria, Avrupa'da ilk maçına çıktı
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19 Ekim 2021 21:04
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Alex Teixeira, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa kupası maçına çıktı.

Teixeira, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında kadroda yer alamamıştı.

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor karşılaşmalarında oynayamayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon 3. kez ilk 11'de şans buldu.

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarında aynı şansı yakalayan Teixeira; Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu.


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