Aleksandar Stanojevic'ten istifa sinyali!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aleksandar Stanojevic'ten istifa sinyali!
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21 Ekim 2023 23:29
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, mağlubiyetten dolayı sorumluluğu üzerine aldığını söyledi.

Stanojevic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelmek isteyen taraf olmalarına karşın amatörce yedikleri 2 gol ile yenildiklerini ifade etti.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu aktaran Stanojevic, "Bu konuda çok üzgünüz. Özellikle evimizde mağlup olduk. Taraftarımızdan özür diliyorum. Tabii ki de hoca olarak bu sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu akşam kulübün geleceğiyle ilgili yöneticilerle görüşeceğiz." diye konuştu.

Stanojevic, "Açıklamalarınızdan 'istifa' anlamı mı çıkıyor" sorusuna, "Henüz daha yöneticilerle konuşmadan bu tip konuşmaları, basın toplantısında yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum." diye yanıt verdi.

Kulübe ve taraftarlara saygı duyduğunu dile getiren Stanojevic, şunları kaydetti:

"Kulübün menfaatleri doğrultusunda en iyi seçenek neyse onu bulacağımıza inanıyorum. Birinin sorumluluğu üzerine alması gerekiyor. Ben de bu kulübün hocasıyım. Kulüple konuşacağım. Oyuncularla iletişimde herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncular, çok profesyoneller. Söylediğimiz direktifleri ellerinden geldiğince en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorlar ve gerçekten çok uyumlular. Bugün talihsizlik de oldu. Oyunun genelinde topa sahip olan taraf bizdik ama amatörce, basit ve iletişim kopukluğundan gerçekleşen bir hatadan dolayı yediğimiz golle yenildik."

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