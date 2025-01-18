Alaves, deplasmanda üç golle üç puanı aldı

İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Alaves, Real Betis'e konuk oldu. Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.



Alaves'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada penaltıdan, 81. ve 84. dakikalarda Kike kaydetti. Real Betis'in tek golü ise 28. dakikada Jesus Rodriguez'den geldi.



Real Betis'te Romain Perraud, 55'te kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Alaves, bu galibiyetin ardından puanını 25 yaptı. Real Betis, 20 puanda kaldı.



İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Alaves, Celta Vigo'yu konuk edecek. Real Betis, Mallorca deplasmanına gidecek.





