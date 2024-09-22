Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Corendon Alanyaspor 2-0'lık skorla kazandı.



Alanyaspor, 4 ve 17. dakikalarda Hwang Ui-Jo'nun golleriyle 3 puana ulaştı.



İlk galibiyetini elde eden Alanyaspor 6 puana yükselirken, Adana Demirspor ise 1 puanla son sırada kaldı.



Adana Demirspor, gelecek hafta Bodrum'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Rizespor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanatta Augusto'nun ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Hwang'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.

7. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Janvier'in vuruşunda, kaleci Vedat Karakuş topu önledi.

17. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Janvier'in orta saha yakınlarından attığı pasla topu alıp süren Hwang'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Vedat Karakuş'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-2.

28. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe atışında kale sahası içinde yükselen Manev'in kafa vuruşunda, direğe çarpan topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topa Manev'in şutunda savunmadan seken meşin yuvarlağa kaleci Ertuğrul Taşkıran hakim oldu.

55. dakikada Alioui'nin sol kanattan ceza sahasına ortasında savunmadan seken top, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

71. dakikada Semih Güler'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe temas ederek dışarı çıktı.

81. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza yayı üzerinden şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yatarak iki hamlede topu kontrol etti



Stat: Yeni Adana

Hakemler: Emre Kargın, Mehmet Salih Mazlum, Emrah Ünal

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Gravillon, Manev (Dk. 86 Aksel Aktaş), Abdulsamet Burak (Dk. 46 Arda Kurtulan), Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Salih Kavrazlı), Alioui (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barasi

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Janvier (Dk. 90 Serdar Dursun), Augusto (Dk. 73 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 73 Yusuf Özdemir), Cordova (Dk. 61 Christian)

Goller: Dk. 4 ve 17 Hwang (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Augusto, Dk. 45+3 Hwang, Dk. 90+3 Christian (Corendon Alanyaspor), Dk. 49 Manev (Adana Demirspor)







