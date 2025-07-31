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Alanyaspor, Kayserispor'u mağlup etti

Sezon hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ve Bellona Kayserispor mücadelesinde gülen taraf Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi, hazırlık maçını Sporar ve Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 kazandı.

calendar 31 Temmuz 2025 19:03
Haber: AA, Fotoğraf: alanyaspor.org.tr
Alanyaspor, Kayserispor'u mağlup etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Alanyaspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 8. dakikada Andraz Sporar ve 12. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın gol bulamadığı maçı Alanyaspor, 2-0 kazandı.

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