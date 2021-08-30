Alanyaspor'da Çağdaş Atan'la yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı.
Lige Başakşehir galibiyetiyle başlayan Alanyaspor, Altay'a 4-1 sonrasında ise 5-0 mağlup oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; arka arkaya alınan bu mağlubiyetler sonrasında Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına karar verildi ve karşılıklı anlaşma sonrası yollar ayrıldı.
Süper Lig'de geride kalan 3 haftanın ardından 5 teknik adamla yollar ayrılmış oldu;
Şenol Can (Kasımpaşa)
Yalçın Koşukavak (Kayserispor)
Samet Aybaba (Adana Demirspor)
Ünal Karaman (Göztepe)
Çağdaş Atan (Alanyaspor)
Lige Başakşehir galibiyetiyle başlayan Alanyaspor, Altay'a 4-1 sonrasında ise 5-0 mağlup oldu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; arka arkaya alınan bu mağlubiyetler sonrasında Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına karar verildi ve karşılıklı anlaşma sonrası yollar ayrıldı.
Süper Lig'de geride kalan 3 haftanın ardından 5 teknik adamla yollar ayrılmış oldu;
Şenol Can (Kasımpaşa)
Yalçın Koşukavak (Kayserispor)
Samet Aybaba (Adana Demirspor)
Ünal Karaman (Göztepe)
Çağdaş Atan (Alanyaspor)