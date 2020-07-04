Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Ankaragücü evinde Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Alanyaspor deplasmanda 4-1 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 64. dakikada Cisse, 67. dakikada Onur, 78. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 90. dakikada Fernandes ile geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 58. dakikada oyuna giren Rivas 82. dakikada kaydetti. Ankaragücü'nde Orgill, 44. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Marafona'yı geçemedi.



Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Alanyaspor üst sıralara doğru yeni bir hamle yaptı ve 48 puana yükseldi. Kümede kalma mücadelesindeki Ankaragücü ise 4 maçlık galibiyet özleminin ardından 25 puanla son sırada kaldı.



Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Galatasaray ile karşılaşacakken, Ankaragücü deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada sağ kanattan aldığı topla hızlı bir şekilde ceza sahasına giren Kitsiou'nun zayıf vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.



15. dakikada Juanfran'ın sağ çaprazdan yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği sert şutta kaleci Friedrich, topu kornere tokatladı.



28. dakikada ceza sahasının solundaki Ceyhun Gülselam, topu penaltı noktasının gerisindeki Bakasetas'a çıkardı. Bekletmeden vuruşunu yapan Bakasetas'ın şutunda kaleci Friedrich, sağına uzanarak topu tokatladı. Kaleciden dönen topu MKE Ankaragücü savunması tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.



31. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.



40. dakikada Aytemiz Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayının üzerinde buluşan Kitsiou'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.



42. dakikada Welinton'un Orgill'i ceza sahasında düşürmesiyle hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



44. dakikada Orgill'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Marafona, sağına uzanarak topu kurtardı. Penaltıdan sonra aynı dakikada gelişen konuk ekip atağında, Salih Uçan'ın pasına ceza sahasında gelişene vuran Efecan Karacan'ın şutunda kaleci Friedrich, soluna uzanarak topu tokatlayarak mutlak bir golü engelledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





64. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. N'Sakala'nın sol kanattan kale sahasının önüne yaptığı ortaya iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda top kaleci Friedrich'in sağından ağlara gitti: 0-1.



66. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Sakala, topu penaltı noktasının üzerindeki Onur Bulut'a çıkardı. Onur'un düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.



75. dakikada Atila Turan'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya kale sahasının önünde İlhan Parlak'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Marafona, soluna uzanarak kurtardı.



77. dakikada Rivas'ın ceza sahası içinde Mustafa Pektemek'in formasından çekmesi sonucu hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Bakasetas, düzgün bir vuruşla sol direğin dibinden penaltıyı gole çevirdi: 0-3.



80. dakikada Kitsiou'nun ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Marafona, üzerine gelen topu kontrol etti.



82. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye indirdi. Pinto'nun kendi yarı sahasından savunma arkasına attığı topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasına giren Rivas, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.



90. dakikada fark tekrar 3'e çıktı. Kontra atakta Mustafa Pektemek sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı kaldı. Mustafa, solunda uygun durumdaki arkadaşı Fernandes'e topu çıkardı. Fernandes, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-4.



Stat: Eryaman



Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Samet Çiçek



MKE Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Faty (Dk. 71 İlhan Parlak), Kitsiou, Michalak (Dk. 57 Rivas), Lobjanidze (Dk. 71 Aydın Karabulut), Lukasik, Orgill



Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Salih Uçan (Dk. 58 Mustafa Pektemek), Efecan Karaca (Dk. 85 Emircan Altıntaş), Bakasetas (Dk. 85 Siopis), Onur Bulut (Dk. 67 Fernandes), Cisse (Dk. 85 Umut Güneş)



Goller: Dk. 64 Cisse, Dk. 66 Onur Bulut, Dk. 78 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 90 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 82 Rivas (MKE Ankaragücü)



Sarı kartlar: Dk. 25 İbrahim Üzülmez (Teknik direktör), Dk. 57 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 42 Welinton, Dk. 89 Emircan Altıntaş (Aytemiz Alanyaspor)







