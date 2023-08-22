Al-Nassr'dan 60 milyonluk transfer

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr, Porto forması giyen Otavio'yu kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Al-Nassr'dan 60 milyonluk transfer
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22 Ağustos 2023 19:25
Son güncelleme 22 Ağustos 2023 19:27
Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr dev bir transferi daha açıkladı.

60 MİLYON EURO

Al-Nassr, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Otavio'yu serbest kalma maddesi olan 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.

60 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a katılan Otavio'da kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.

44 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 resmi maça çıkan Otavio bu karşılaşmalarda 7 gol, 11 asistlik katkı sağladı.

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