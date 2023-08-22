Al-Nassr'dan 60 milyonluk transfer

Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr dev bir transferi daha açıkladı.
60 MİLYON EURO
Al-Nassr, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Otavio'yu serbest kalma maddesi olan 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
60 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a katılan Otavio'da kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.
44 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 resmi maça çıkan Otavio bu karşılaşmalarda 7 gol, 11 asistlik katkı sağladı.
60 MİLYON EURO
Al-Nassr, Porto'da forma giyen 28 yaşındaki Otavio'yu serbest kalma maddesi olan 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı.
60 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a katılan Otavio'da kulüp tarihinin en fazla bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.
44 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 44 resmi maça çıkan Otavio bu karşılaşmalarda 7 gol, 11 asistlik katkı sağladı.