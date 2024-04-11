Al Ittihadlı Hamdallah, kırbaçlı saldırıya uğradı

Al Ittihad forması giyen Hamdallah, Al Hilal'e karşı finalde kaybetmelerinin ardından bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Al Ittihadlı Hamdallah, kırbaçlı saldırıya uğradı
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11 Nisan 2024 23:24
Al Hilal'in Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Ittihad'ı 4-1 yenerek kupayı alması sonrası tribünlerde eşine az rastlanır bir görüntü ortaya çıktı.

Maçın ardından taraftarlarla diyaloga giren Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah'ın su attığı attığı taraftar, yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurdu.

Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı.

4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.

 
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