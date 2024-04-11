Al Ittihadlı Hamdallah, kırbaçlı saldırıya uğradı

Al Hilal'in Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Ittihad'ı 4-1 yenerek kupayı alması sonrası tribünlerde eşine az rastlanır bir görüntü ortaya çıktı.
Maçın ardından taraftarlarla diyaloga giren Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah'ın su attığı attığı taraftar, yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurdu.
Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı.
4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.
Maçın ardından taraftarlarla diyaloga giren Al Ittihad futbolcusu Abderrazzah Hamdallah'ın su attığı attığı taraftar, yanında bulunan kırbaçla Hamdallah'a vurdu.
Kırbaç darbesinin ardından çok sinirlenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından olay bölgesinden uzaklaştırıldı.
4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.