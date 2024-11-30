Al Hilal, Milinkovic Savic'in golleriyle ile 3 puanı aldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Al Hilal, Al Shabab'a konuk oldu.



Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip Al Hilal 2-1'lik skorla kazandı.



Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 14 ve 62'de Sergej Milinkovic-Savic kaydetti. Al Shabab'ın tek golünü ise 6'da Abderrazak Hamdallah attı.



MÜCADELEDE İKİ KIRMIZI KART ÇIKTI!



Mücadelenin 44. dakikasında Al Hilal oyuncusu Kalidou Koulibaly kırmızı kart gördü.



Kırmızı kart gören bir diğer isim ise 58. dakikada Al Shabab oyuncusu Al Sharari oldu.



Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal, bu galibiyetin ardından puanını 31 yaptı. Al Shabab, 22 puanda kaldı.



Suudi Arabistan Pro Lig'in bir sonraki haftasında Al Hilal, Al Raed'i konuk edecek. Al Shabab, Al Fateh'i ağırlayacak.

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