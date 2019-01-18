Akhisarspor'da forma giyen Caner Osmanpaşa, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayla ilgili konuşan Caner Osmanpaşa, "Maça iyi başladık. Maçın skorunu, ilk yarıda biz elde edebilirdik. Bir tane de güzel bir gol yedik, o da bizi yıktı. İkinci yarı başladı, yine gol yedik, bu bizi yıktı. Beşiktaş'a karşı 2-0 geriye düşerseniz, sıkıntı yaşarsınız." dedi.Salı günü kupa maçı oynadıktan sonra cuma günü lig maçına çıkmalarına isyan eden Caner Osmanpaşa "Biz salı günü kupa oynadık, cuma lig maçına çıkıyoruz. Neden yani? Beşiktaş'ın gelecek hafta UEFA ya da kupa maçı mı var? Bu maçı Cumartesi oynatsaydınız ne olurdu? Bunu ben anlayamadım." ifadelerini kullandı.