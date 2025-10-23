23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
19:45
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
17:30
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
19:45
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
19:45
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
19:45
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
19:45
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
19:45
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
19:45
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
19:45
23 Ekim
Brann-Rangers
19:45
23 Ekim
Genk-Real Betis
19:45
23 Ekim
FCSB-Bologna
19:45
23 Ekim
Lyon-Basel
19:45
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
19:45
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
19:45
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Ajax'tan Galatasaray'a övgü: "Tarihin en iyilerinden"

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray hakkında konuştu.

23 Ekim 2025 13:42
Fotoğraf: Imago
Ajax'tan Galatasaray'a övgü: 'Tarihin en iyilerinden'
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Kupa 1'in 3. haftasında konuk olduğu Chelsea'ye 5-1 yenilerek bu sezonki kötü gidişatını sürdürdü.

Devler Ligi'ndeki 3 maçından da yenilgiyle ayrılan ve son sırada yer alan Ajax'ta eleştiri okları teknik direktör John Heitinga'ya çevrildi.

Hollandalı teknik adam, müsabakanın ardından düzenlediği basın toplantısında bu tepkilere "Duyguları anlıyorum. İyi bir maç izlemek istiyorlardı. Şu anda Twente maçına odaklanıyorum. Takım yarın antrenman yapacak; şu an en önemli şey bu." yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Heitinga, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü konuk edecekleri Galatasaray maçı hakkında sorulan bir soru üzerine ise sarı kırmızılı takım için şunları söyledi:

"Liverpool karşısında kazandılar. Bu yüzden iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu maça kendimizi hazırlamalıyız, çünkü onlar sadece şu anda değil, tarih boyunca da Türkiye Ligi'nin en iyi takımlarından biri. Ve geçmişte, Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi takımlarla rekabet edebileceklerini gösterdiler." 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
