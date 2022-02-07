Ajax'ta mesaj skandalı sonrası Overmars görevinden ayrıldı

Ajax Futbol Direktörü Marc Overmars görevinden ayrıldı. Hollandalı futbol adamının bazı kadın meslektaşlarına uygunsuz mesajlar gönderdiği iddiası üzerine Ajax kulübü Overmars'la yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ajax'ta mesaj skandalı sonrası Overmars görevinden ayrıldı
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07 Şubat 2022 02:12
Hollanda devi Ajax, Futbol Direktörü Marc Overmars'ın görevinden ayrıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz gün patlak veren kulübün kadın çalışanlarına 'sınırlarını aşan' mesajlar gönderdiği ortaya çıkan Overmars'ın kulüple ilişkisinin kesildiği belirtildi.

Hollanda futbolunun sembol isimlerinden olan Overmars'ın bu davranışı ülkede deprem etkisi yaratırken 48 yaşındaki isim yaptığı açıklamada, "Utanıyorum...Çizgiyi aştığımın farkında değildim, bunu son günlerde anladım. Özür diliyorum. Benim durumumdaki biri için bu davranış kabul edilemez. Ajax'tan ayrılmaktan başka bir seçenek kalmadı." sözlerini kullandı.

Ajax CEO'su ve Overmars'ın eski takım arkadaşı Edwin Van der Sar ise yaptığı açıklamada, "Bu durum herkes için korkunç oldu. Ajax'taki herkes için güvenli bir çalışma ortamı çok önemlidir. Önümüzdeki dönemde bu gibi konulara artık daha da dikkat edeceğiz" diye konuştu.

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