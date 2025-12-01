30 Kasım
Karagümrük-Beşiktaş
0-2
30 Kasım
Antalyaspor-Göztepe
1-2
30 Kasım
FC Twente-Alkmaar
1-0
30 Kasım
Telstar-Feyenoord
1-2
30 Kasım
Go Ahead Eagles-FC Utrecht
2-2
30 Kasım
PSV Eindhoven-FC Volendam
3-0
30 Kasım
Lyon-Nantes
3-090'
30 Kasım
Lorient-Nice
3-1
30 Kasım
Le Havre-Lille
0-1
30 Kasım
Angers-Lens
1-2
30 Kasım
Strasbourg-Brest
1-2
30 Kasım
Roma-SSC Napoli
0-1
30 Kasım
Atalanta-Fiorentina
2-0
30 Kasım
Pisa-Inter
0-2
30 Kasım
Lecce-Torino
2-1
30 Kasım
Celta Vigo-Espanyol
0-1
30 Kasım
Girona-Real Madrid
1-181'
30 Kasım
Sevilla-Real Betis
0-2
30 Kasım
Real Sociedad-Villarreal
2-3
30 Kasım
Chelsea-Arsenal
1-1
30 Kasım
West Ham United-Liverpool
0-2
30 Kasım
N. Forest-Brighton
0-2
30 Kasım
Aston Villa-Wolves
1-0
30 Kasım
C.Palace-M. United
1-2
30 Kasım
Freiburg-Mainz 05
4-0
30 Kasım
E. Frankfurt-Wolfsburg
1-1
30 Kasım
Hamburger SV-VfB Stuttgart
2-1
30 Kasım
Bodrum FK-Arca Çorum FK
4-0
30 Kasım
Sivasspor-Boluspor
1-0
30 Kasım
Sarıyer-Bandırmaspor
1-0
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0IPT

Ajax - Groningen maçı yarıda kaldı!

Ajax-Groningen maçı, taraftarın sahaya meşale ve havai fişek atması nedeniyle tatil edildi.

Ajax - Groningen maçı yarıda kaldı!
Hollanda 1. Futbol Ligi'nin 14. haftasındaki Ajax-Groningen maçı, taraftarın sahaya meşale ve havai fişek atması nedeniyle tatil edildi.

Geçen ay hayatını kaybeden arkadaşlarını karşılaşmanın başında anmak isteyen Ajax taraftarları, sahaya meşale ve havai fişek atınca maçın hakemi karşılaşmayı durdurdu.

Müsabakanın başlamasıyla taraftarlar tekrar sahaya meşale ve havai fişek atınca oyunu durduran hakem ve yardımcıları ile iki takımın futbolcuları soyunma odasına gitti.


Hollanda 1. Futbol Ligi'nden yapılan açıklamada, Johan Cruyf Arena'daki karşılaşmanın tatil edildiğini duyuruldu.

Ajax Kulübü de yaptığı açıklamada, yaşananları "skandal" olarak nitelendirerek özür diledi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Stadyumun etkilenen bölümündeki seyirciler arandı. Ayrıca stadyum açılmadan önce ve seyirciler içeri girerken havai fişekleri tespit etmek için köpeklerin de kullanıldığı arama yapıldı. Başka önleyici tedbirler de uygulandı. Buna rağmen bu durumu engelleyemedik. Elbette failleri tespit etmek ve sorumluları başka yollarla araştırmak için kamera kayıtlarını inceleyeceğiz. Bu, faillerin tespit edilmesini sağlarsa gerekli işlemleri yapacağız."

 
 
