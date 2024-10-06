Ajax, evinde son dakikalarda açıldı!

Hollanda Ligi 8. hafta maçında Ajax, sahasında Groningen ile karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Klaassen, 90+1. dakikada ise Wout Weghorst ve 90+4. dakikada Akpom kaydetti. Groningen'in tek golü 69. dakikada Schreuders'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Ajax, puanını 13'e çıkardı. Gorningen ise 9 puanda kaldı.
Hollanda ekibi Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.
Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Heracles ile karşılaşacak. Groningen ise Utrecht'yi ağırlayacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Klaassen, 90+1. dakikada ise Wout Weghorst ve 90+4. dakikada Akpom kaydetti. Groningen'in tek golü 69. dakikada Schreuders'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Ajax, puanını 13'e çıkardı. Gorningen ise 9 puanda kaldı.
Hollanda ekibi Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.
Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Heracles ile karşılaşacak. Groningen ise Utrecht'yi ağırlayacak.