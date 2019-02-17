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Ajax 5 attı, PSV ile farkı kapattı!

Ajax, sahasında ağırladığı NAC Breda'yı 5-0 mağlup etti ve lider PSV ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Kaynak: Sporx.com
Ajax 5 attı, PSV ile farkı kapattı!
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17 Şubat 2019 16:07
Hollanda Eredivisie'nin 22. haftasında Ajax ile NAC Breda karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax, 5-0'lık skorla kazandı.

Ajax, 38. dakikada Dusan Tadic'in penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 öne geçirdi. Ajax, ikinci yarıda Kasper Dolberg'in golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Kastaneer'in kendi kalesine attığı golle Ajax rahatladı. Dusan Tadic, 67. dakikada ikinci kez sahneye çıkarak takımının 4. golünü attı. Hakim Ziyech, 71. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Ajax, bu galibiyetle puanını 53'e çıkardı ve bu hafta 2 puan kaybeden PSV ile arasındaki farkı 4'e indirdi. Son sıradaki NAC Breda ise 16 puanda kaldı.

Eredivisie'de şampiyonluk iddiasını artıran Ajax, gelecek hafta ADO Den Haag'a konuk olacak. NAC Breda ise sahasında Groningen'i ağırlayacak.

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