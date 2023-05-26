Ahmet Nur Çebi, TFF başkan adaylığına hazırlanıyor

Galatasaray Başkanı Özbek ile bir araya gelip samimi görüntüler veren Ahmet Nur Çebi'nin, TFF başkan adaylığı için kulüplerin temsilcileri ile görüştükten sonra kararını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi, TFF başkan adaylığına hazırlanıyor
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26 Mayıs 2023 14:02
Son güncelleme 26 Mayıs 2023 14:14
Türk futbolu ile ilgili açıklamalarında çoğu kez 'adalet' vurgusu yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF'nin patronluğuna hazırlandığı ve bunun için kulis çalışmalarına başladığı belirtiliyor.

Sözcü'nün haberine göre; Önceki gün Türkiye Voleybol Federasyonu'nun ev sahibi olduğu 'Milli Takımlar Gala Gecesi'nde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelirken samimi görüntüler veren Çebi'nin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer Süper Lig kulüplerinin patronları ile görüştükten sonra adaylığını açıklaması resmen kamuoyuna duyurması bekleniyor.

İKİ ADAY BELLİ, AĞAOĞLU DA OLABİLİR

TFF'nin mevcut patronu Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan adayı olacak.

Hatta Büyükekşi'nin kulüplere bu konuda bir yazı göndererek destek beklediği iddia edilmişti. Futbol camiasının aşina olmadığı Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, başkanlığa aday olduğunu duyurmuştu.

Trabzonspor'un eski patronu Ahmet Ağaoğlu ile Murat Aksu, TFF başkanlığı için adı geçen ve öne çıkan isimlerden.  

 
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