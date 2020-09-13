Ahmet Nur Çebi: 'Mutlaka forvet alacağız, Fenerbahçe...'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a konuştu ve forvet transfer için mesaj yollarken, harcama limiti için de Fenerbahçe örneği verdi.



Montero'nun lisansını çıkarmadıkları hatırlatılınca Çebi, "Biz bu işi çözeceğiz ama çözmeden transferleri çok fazla yaparak kendimizi riske atmak istemiyorum. Anlatıyorum bazıları anlamak istemiyorlar. TFF bir limit koymuş, ben futbolcuları alt alta yazdığımda başkasına kapı açılamıyor. Fenerbahçe yapmış diyorlar. Fenerbahçe'nin bankalar ile ana borcun bu sene ödenmeyeceği şeklinde anlaşma yapınca önü açıldı. Bizim önümüz zaten açık ama limit bu kadar. Beşiktaş taraftarlarını aydınlatabilsem, başka bir şey istemem." ifadelerini kullandı.



"MUTLAKA FORVET ALACAĞIZ"



Forvet transferi yapıp yapmayacakları sorulan başkan, "Taraftar ister, haklıdır. Forvet için söylüyorum, laf olsun diye transfer yapmayacağım. Maddi, teknik anlamda hayırlı olacak transferi bekleyeceğiz. Mutlaka bir şey yapacağız, en iyisi olsun diye bekliyoruz. Taraftar sabretsin, zaten yorumcular çirkin konuşuyor. Yorumcular güvenmiyor, taraftar güvensin." dedi.



