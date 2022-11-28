Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



Yabancı kuralı ile ilgili konuşan Çebi, "Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik, olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının artmamasını ve 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi TFF'ye resmi olarak ileteceğiz." ifadelerini kullandı.



Transferde adı geçen Kaan Ayhan ve Onur Bulut için de konuşan siyah-beyazlıların başkanı, "Kaan Ayhan ve Onur Bulut gündemimizde yok" dedi.





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