Ahmet Nur Çebi'den TFF ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Ahmet Nur Çebi'den TFF ziyaret
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20 Haziran 2022 21:12
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Aksu ve Müslüm Özmen ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Hayırlı olsun ziyaretinde Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kuruluna başarı dileklerini iletti.

Büyükekşi ve Çebi, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla sonlandı.

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