Ahmet Nur Çebi'den TFF ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Murat Aksu ve Müslüm Özmen ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.



Hayırlı olsun ziyaretinde Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kuruluna başarı dileklerini iletti.



Büyükekşi ve Çebi, günün anısına karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, hatıra fotoğrafıyla sonlandı.





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