Ahmet Nur Çebi'den Gedson yanıtı: 'Gidişi doğru olmadı'

Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takım ile ilgili yorumlarda bulundu.
"GEDSON'UN GİDİŞİ DOĞRU OLMADI"
Ekol Sports'a konuşan Çebi, "Gedson Fernandes'i siz getirmiştiniz. Gidişini doğru buluyor musunuz?" sorusuna "Futbol bu. Onu yapan yöneticilere sormak lazım. Bana göre doğru olmadı ama yapanın da kendine göre bir doğruluğu vardır herhalde. Bir bildiği vardır." yanıtını verdi.
"İYİ BİR HOCAMIZ VAR"
Çebi, "Sergen Yalçın'ın performansını nasıl buluyorsunuz" sorusuna da, "İyi olacak inşallah. Hocamız kuvvetli ve iyi bir hoca" şeklinde cevap verdi.
"BEŞİKTAŞ TOPARLAYACAK"
Son olarak "Sizce Beşiktaş toparlar mı?" sorusuna yanıt veren Çebi, "Tabii ki toparlayacak, neden toparlamasın?" ifadelerini kullandı.
Gedson Fernandes'in gidişini doğru buluyor musunuz?
Ahmet Nur Çebi: "Bana göre doğru olmadı." pic.twitter.com/s6FbOrCMyB
— Sporx (@sporx) October 19, 2025