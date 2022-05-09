Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç için flaş sözler

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"ALİ KOÇ'UN GAZINA MI GELİYORSUN!"





Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçeli taraftarla olan konuşmasından yeni bir video ortaya çıktı.Ahmet Nur Çebi'nin pazar günü ortaya çıkan videosunda Beşiktaş taraftarının "" sözlerine "" diye yanıt verdi. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "" sözlerine "" sözleriyle yanıt verdi.