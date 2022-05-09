Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç için flaş sözler

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile ilgili hatırlatmasına sert şekilde cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ahmet Nur Çebi'den Ali Koç için flaş sözler
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09 Mayıs 2022 12:48
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Fenerbahçeli taraftarla olan konuşmasından yeni bir video ortaya çıktı.

Ahmet Nur Çebi'nin pazar günü ortaya çıkan videosunda Beşiktaş taraftarının "Trabzon'a çok taviz verdiniz" sözlerine "Ali Koç'un gazına mı geliyorsun? Yürü git!" diye yanıt verdi. O anlarda yaşanan diyaloglarla ilgili bir video daha sosyal medyada yer aldı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, bir taraftarın "Ali Koç savunmasın bizi başkanım" sözlerine "Evladım, şaklabanlık yapanlardan ben olmam. Ben şebek değilim" sözleriyle yanıt verdi.



"ALİ KOÇ'UN GAZINA MI GELİYORSUN!"



 
 

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