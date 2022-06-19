Ahmet Nur Çebi'den Alex Teixeira sözleri

BAŞKAN ÇEBİ EMİN

Beşiktaş'ın geçen sezon taraftarların yoğun isteğiyle ve büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira, tam bir hayal kırıklığı yaşatmıştı. Brezilyalı yıldızın gelecek sezonun kadrosunda düşünülmemesi, akıllara kadro dışı bırakılan oyuncuları getirdi. Siyah beyazlı kulüpte Douglas, Lens, Ljajic ve N'Sakala gibi oyuncuların, paralarını almaya devam etmek için kadro dışı kalmayı göze alıp, sadece tesislerde ter idmanı yapması unutulmuş değil.Türkiye gazetesinden Murad Tamer'in haberine göre; yönetim bu konuda Alex Teixeira'ya güveniyor. Özellikle Başkan Ahmet Nur Çebi'nindediği öğrenildi.Teixeria'nın menajeri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamadademişti. Buna rağmen Brezilyalı yıldızın şimdiden kendine takım arayışı içinde olduğu öğrenildi.