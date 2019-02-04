Ahmet Çakar: 'Tolgay Arslan az bile yaptı'

Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a destek verdi.Tolgay Arslan'ın "Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim" açıklaması hakkında konuşan Ahmet Çakar, "Tolgay Arslan'ın arma öpme olayı, Beşiktaşlı bazı yöneticilere mesajdır. Tolgay Arslan adamsan kimseye armayı öptüğün için hesap vermeyeceksin. Tolgay Arslan az bile söylemiş" dedi.Ahmet Çakar, sözlerini "Tolgay'ın Fenerbahçe armasını öpmenin tercümesi şudur: 'Ben futbolculuk hayatımda ilk defa ezildim. Beni ezen asla Beşiktaş taraftarı değildir, Beşiktaşlı bazı yöneticiler beni kovdular. Bana Fenerbahçe kucak açtı. Ben Fenerbahçe'ye şükranım" ifadeleriyle tamamladı.