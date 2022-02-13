Ahmet Ağaoğlu: "Şampiyonluk söylemi için erken!"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor karşılaşmasında 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu

Haber; Sporx.com
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Ahmet Ağaoğlu: 'Şampiyonluk söylemi için erken!'
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13 Şubat 2022 21:46
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Konyaspor karşılaşmasında 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor, ligin 25. haftasında Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederken, maç sonu başkan Ahmet Ağaoğlu konuştu.

"SADECE BİR KAÇ KAZANDIK"

Ağaoğlu, "Biz burada sadece bir maç kazandık. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Lig bitti, şampiyonluk hayırlı olsun ben bunlara katılmıyorum. 25. hafta oynadık, 14 hafta daha var, alınacak 42 puan daha var. Çok şeyleri değiştirir. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önemli bir 3 puan kazandık ama bir maç kazandık. Önemli bir rakiple oynadık." dedi.

Bordo mavililerin başkanı ayrıca, "Bu bir ekip işidir. Bunu ne bir hocayla, ne bir başkanla ne de birkaç oyuncu ile sınırlayabilirsiniz. Bu bir ekip işidir. Biz yaklaşık bir buçuk senedir en ince ayrıntısına kadar inceledik. En çok verim alabileceğimiz isimleri aldık. Ben bunu henüz bir başarı olarak görmüyorum. İyi gidiyoruz, planladığımız gibi gidiyoruz. Büyük bir ahenk içerisinde çalışıyoruz. Hiç kimse bu işi ben daha çok biliyorum demiyor." sözlerini kullandı

Sözleşmesi biten Nwakaeme için gelen soruya cevap veren Ağaoğlu, "Nwakaeme konusunda, Nwakaeme her geçen gün gelişiyor. İkinci golde yaptığı asist, bana göre dünyada eşine az rastlanır. Öyle tahmin ediyorum ki jeneriklerde kalacak bir asist." diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu son olarak hayatını kaybeden taraftar için, "Trabzonspor taraftarları çok farklı, çok farklı bir profil. Takımı için canını hiçe sayanların oluşturduğu bir taraftarımız var. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah rahmet eylesin diyorum." şeklinde konuştu.

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