Adem Büyük: 'Oyun ve disiplin anlamında Anadolu takımları daha önde'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük ile yeni transfer Ahmet Ildiz, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadeleye hak kazanmayı hedeflediklerini söyledi.Sarı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde sürdürüyor.Kaptan Adem Büyük ile Kasımpaşa'dan transfer edilen Ahmet Ildiz, yeni sezon hazırlıkları ve hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Kamptaki çalışmaların iyi gittiğini belirten Adem, takımın da çok iyi durumda olduğunu kaydetti.Tecrübeli hücum oyuncusu, yeni sezonda da ligin çok zorlu geçeceğini düşündüğünü aktardı.Adem Büyük, ligde ilk dörde Anadolu takımlarının da girdiğini belirterek, "Bu yüzden lig zorlaşıyor. Bu sene 7-8 ya da 9 takım arasında kıyasıya geçen bir mücadele olacak. Büyük takımlar ile Anadolu takımları arasında bireysel kalite anlamında fark var. Ancak oyun ve disiplin anlamında Anadolu takımlarının daha önde olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da böyle olacak diye düşünüyorum. Seneye çok daha zor bir lig bizi bekliyor diyebilirim." diye konuştu.Geride kalan sezonda ligde tutunmayı başardıklarına değinen Adem Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu seneki hedeflerimizi yapılacak transferlerin ardından daha net bir şekilde konuşabiliriz. Şu anda daha çok altyapı ağırlıklı bir takım var. Geçen seneki konumumuzun üzerinde bitireceğimizin hedefini koyabiliriz. Lig başladıktan sonra bambaşka hedefler koyabiliriz. Takım ve camia olarak bu potansiyelimiz var. Avrupa kupalarını zorlayabiliriz. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim."Adem Büyük, geçen sezon kişisel olarak gelen istatistiğinin altında kaldığını, bunun da oyun anlayışından kaynaklandığını belirtti.Sıkıntı yaşamamak adına daha çok kontrollü oyunu tercih ettiklerini vurgulayan tecrübeli futbolcu, hatalarını en aza indirerek yeni bir Adem Büyük olarak Türk futboluna dönmek istediğini kaydetti.Geçen 2 sezonda Kasımpaşa'da forma giyen yeni transfer Ahmet Ildiz ise takıma kısa sürede uyum sağladığını anlattı.Takım arkadaşlarıyla iyi bir diyaloğu olduğunu dile getiren Ahmet, birinci etap kampından sonra Topuk Yaylası'nda yapacakları kampı da güzel geçirerek lige hazır bir şekilde başlamak istediğini vurguladı.Ahmet Ildiz, Kasımpaşa'da oynadığı zamanlarda çok fazla süre bulamadığına değinerek, "İnşallah bunu Malatya'da gidermek istiyorum. İlk etapta Süper Lig'de sürekli forma giymek ve hedeflerim doğrultusunda yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. İnşallah ilk on birin değişilmezi olurum ve ilerlemeye devam ederim." ifadelerini kullandı.Süper Lig'in zorlu olduğunu dile getiren 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kesinlikle bu sezon üst sıralarda olacağımızı düşünüyorum. En kötü 6 ile 8. sıra dedik. İnşallah Avrupa'ya oynayan bir Malatya olur." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa'da Türkiye'nin yaşlı futbolcuların para kazanmak için geldiği bir lig olarak görüldüğünü söyleyen Ahmet, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'de oynamak herkesin isteyeceği bir şey. Türkiye'ye çok iyi futbolcular geldi. Türkiye ligi de vasat bir lig değil. Çok üst düzey bir lig. O yüzden gurbetçilerin de oradaki aldıkları eğitimlerle Türkiye'de ya da Avrupa'da kendilerini göstermeleri gerek. Türk futbolcularının her zaman bir yeteneğinin olduğunu düşünüyorum. Türkler futbol oynamaya çok yatkın. Sadece birazcık disiplinden kaybediyoruz.