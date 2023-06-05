Adelman, Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı ödülünü kazandı!

NBA'in efsanevi koçu Rick Adelman, 2023 Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Adelman, Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı ödülünü kazandı!
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05 Haziran 2023 12:30
NBA'in efsanevi koçu Rick Adelman, 2023 Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi oldu.

Ulusal Basketbol Antrenörleri Derneği, Adelman'ın 2023 Chuck Daly Yaşam Boyu Başarı ödülünü aldığını duyurdu.

Hall of Fame üyesi koçlar arasında olan Adelman, lig tarihinde 1.000'den fazla maç kazanan on koçtan biri olarak biliniyor.

Adelman, NBA'de 29 yıl boyunca 5 farklı takımda koçluk yapmıştı.

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