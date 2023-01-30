Adanaspor, Devran Şenyurt'u transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Devran Şenyurt'u kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, son olarak İsviçre ekibi FC Aarau forması giyen 18 yaşındaki Devran Şenyurt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, transferin hayırlı olması dilendi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, son olarak İsviçre ekibi FC Aarau forması giyen 18 yaşındaki Devran Şenyurt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, transferin hayırlı olması dilendi.
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