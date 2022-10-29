Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
ADANA DEMİRSPOR ZİRVE PEŞİNDE
Ligde topladığı 22 puanla ikinci sırada bulunan Adana Demirspor, zirve yarışını sürdürmek için Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
EKSİKLER KİMLER?
Adana ekibinde kart cezalısı Yaroslav Rakitskyi, maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor ile Kayserispor geçen sezon ligde oynadıkları iki maçta da 1-1 berabere kalmıştı.
ADANA DEMİRSPOR ZİRVE PEŞİNDE
Ligde topladığı 22 puanla ikinci sırada bulunan Adana Demirspor, zirve yarışını sürdürmek için Kayserispor karşısında galibiyet arayacak.
EKSİKLER KİMLER?
Adana ekibinde kart cezalısı Yaroslav Rakitskyi, maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor ile Kayserispor geçen sezon ligde oynadıkları iki maçta da 1-1 berabere kalmıştı.
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