Adana Demirspor, galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirsporspor 2-1lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Younes Belhanda ve 57. dakikada Emre Akbaba attı. MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 82.dakikada Felicio Milson'dan geldi



Bu sonucun ardından Adana Demirspor, sezonu 69 puanla tamamladı. MKE Ankaragücü ise sezona 42 puanla nokta koydu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.



9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.



31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.



38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.



45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.



İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Öte yandan karşılaşmayı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcuları da izledi. Eryaman Stadı'na şampiyonluk kupasıyla gelen futbolcular, taraftarlardan alkış aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)





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