Adana Demirspor'dan Belhanda ve Emre Akbaba yanıtı

Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Serkan Damla, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Serkan Damla "Maçın ilk yarısında hiçbir şey planladığımız gibi olmadı. Çok fazla uzun top oynadık. Devre arasında topa sahip olmamız gerektiğini söyledik. Sonrasında pozisyonlara girdik. Maç 2-2 olabilirdi. 3-4 net pozisyonumuz var. Son dakika çıkarken topu kaptırdık ve penaltı oldu. İlk yarı ürkek oynadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı daha cesurduk. Maçı beraberliğe getirebilirdik ama mağlup oldu. Sonuçta Galatasaray deplasmanı. Adana Demirspor biraz kımıldadı. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Adana Demirspor izlettireceğiz." dedi.



Galatasaray'ın Kopenhag maçıyla ilgili konuşan Serkan Damla "Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. İnşallah alınlarının akıyla çıkarlar." ifadelerini kullandı.



BELHANDA VE EMRE AKBABA SORUSU



Basın toplantısında "Younes Belhanda ve Emre Akbaba çıkınca, Adana Demirspor daha iyi oynadı. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığınızı düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Serkan Damla "Oyuncu değişikliklerinde geç kalmadık. Oyundan düştüklerinde müdahale ettim. Bence tam zamanına değişiklik yaptım. Emre ve Belhanda ile pozisyonlarımız vardı." açıklamasını yaptı.



"EMRE AKBABA NEDEN 6 NUMARAYDI?"



"Emre Akbaba iki stoper arasında 6 numara gibi oynadı. Bunun sebebi nedir?" sorusunu yanıtlayan Serkan Damla "6 numara gibi oynatmadık. Badou N'Diaye'yi oraya çekip, Emre Akbaba'yı öne doğru atmayı düşündük. Orada kendi aralarında herhalde şey yapamadılar. İki orta sahanın birini getirip, diğerini boşta topla buluşturmayı düşündük. İlk yarı yapamadık, uzun oynamaya başladık. Oyun kurarak başlamak istiyorduk. Emre Akbaba sırtı dönük, gelip top almaya çalıştı. Emre ofansif bir oyuncu. Ön bölgede topla buluştuğunda daha iyi işler yapabiliyor. Çok geri geldiği için önde çoğalamadık." ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU