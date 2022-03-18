Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, tecrübeli savunma oyuncusu Tarık Çamdal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Adana Demirspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı
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18 Mart 2022 19:18
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sağ bek Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.



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