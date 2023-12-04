Adana Demirspor'da Kluivert'a veda kararı!

Süper Lig'de ekiplerinden Adana Demirspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisi, sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.
Adana Demirspor, Hollandalı teknik adamla Süper Lig'de 14 maçta; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Adana Demirspor, 23 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisi, sezon başında Vincenzo Montella'nın yerine göreve gelen Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı.
Adana Demirspor, Hollandalı teknik adamla Süper Lig'de 14 maçta; 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Adana Demirspor, 23 puanla ligde 5. sırada yer alıyor.
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