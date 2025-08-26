26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Adam Buksa, Udinese'de!

calendar 26 Ağustos 2025 18:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Adam Buksa, Udinese'de!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Serie A temsilcisi Udinese, Danimarka Süper Ligi ekiplerinden Midtjylland forması giyen Polonyalı forvet Adam Buksa'yı renklerine bağladı.
 
29 yaşındaki golcü için İtalyan ekibi, 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
 
2023/2024 sezonunda Süper Lig'de Antalyaspor forması da giyen Buksa, Türkiye'deki performansıyla dikkat çekmişti. Golcü oyuncu, Danimarka'daki etkili performansıyla yeniden Avrupa'nın önemli liglerinden birine transfer olmayı başardı.
 
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
 
Midtjylland formasıyla 45 resmi maça çıkan Buksa 17 gol ve 2 asist ile oynaıd.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
