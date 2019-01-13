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Ada'dan Medel'e bir talip daha

İngiliz kulüplerinden West Ham'dan sonra Burnley'nin de Medel için harekete geçtiği öğrenildi

Kaynak: Sabah
Ada'dan Medel'e bir talip daha
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13 Ocak 2019 11:52
Beşiktaş'ta Gary Medel'in peşini İngilizler bırakmıyor. Bir süredir Şilili futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapan West Ham'ın ardından bir başka İngiliz kulübü Burnley'in Medel için harekete geçtiği öğrenildi.

Burnleyli yetkililerin Medel için 6 milyon Euro'luk bir teklifle Siyah- Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı

Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.



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