Ada'dan Medel'e bir talip daha

Beşiktaş'ta Gary Medel'in peşini İngilizler bırakmıyor. Bir süredir Şilili futbolcu için Beşiktaş'a teklif yapan West Ham'ın ardından bir başka İngiliz kulübü Burnley'in Medel için harekete geçtiği öğrenildi.
Burnleyli yetkililerin Medel için 6 milyon Euro'luk bir teklifle Siyah- Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı
Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Burnleyli yetkililerin Medel için 6 milyon Euro'luk bir teklifle Siyah- Beyazlı kulübün kapısını çalacağı ortaya çıktı
Beşiktaş Yönetimi'nin Medel için 8 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği öne sürüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın