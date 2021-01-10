Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna, Heerenveen'i de yendi

Hollanda Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Fortuna Sittard, Heerenveen engelini de geçmesini bildi. Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı'nın 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' sözü sonrası 5 haftalık yenilmezlik serisine ulaştı

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna, Heerenveen'i de yendi
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10 Ocak 2021 18:18
Hollanda Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Heerenveen ile Acun Ilıcalı'nın hissedarlarından olduğu Fortuna Sittard kozlarını paylaştı

Abe Lenstra'da oynanan karşılaşmada Fortuna Sittard, 3-1 kazandı. Fortuna'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ben Rienstra, 24'te George Cox ile 37'de Zian Flemming kaydetti. Heerenveen'in golünü 72'de Henk Veerman attı

Alınan bu sonucun ardından, ilk 10 maçta galibiyet alamayan Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı'nın 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' demesinin ardından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. 16 puanla üst sıralara ilerlemeye devam etti.

Ligin bir sonraki haftasında Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.





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