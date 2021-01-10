Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna, Heerenveen'i de yendi

Hollanda Ligi'nde 15. hafta mücadelesinde Heerenveen ile Acun Ilıcalı'nın hissedarlarından olduğu Fortuna Sittard kozlarını paylaştıAbe Lenstra'da oynanan karşılaşmada Fortuna Sittard, 3-1 kazandı. Fortuna'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ben Rienstra, 24'te George Cox ile 37'de Zian Flemming kaydetti. Heerenveen'in golünü 72'de Henk Veerman attıAlınan bu sonucun ardından, ilk 10 maçta galibiyet alamayan Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı'nın 'Doğru hamleler ile üst sıralara doğru yükseleceğiz' demesinin ardından 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 5 haftalık yenilmezlik serisi yakaladı. 16 puanla üst sıralara ilerlemeye devam etti.Ligin bir sonraki haftasında Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam deplasmanına gidecek.