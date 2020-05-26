Instagram'da canlı yayın rekorunu Acun Ilıcalı Survivor'da kırdı. Survivor'da Instagram canlı yayını üzerinden bir rekor denemesi yapıldı. 2 milyon olan Instagram canlı yayın rekorunu Survivor 2020 yarışmacıları ile kırıldı ve yeni dünya rekoru 3 milyon oldu.
ACUN ILICALI CANLI YAYIN REKORU
Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.
ACUN DÜNYA REKORU, CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?
Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.
REKORDAN SONRA PARTİ
Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlandı ve Cemal Can DJ'lik yaptı. Acun Ilıcalı o anları da instagram hesabından yayınladı.
ESKİ CANLI YAYIN REKORU KİMDEYDİ?
4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.
24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.
Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.
ACUN ILICALI INSTAGRAM CANLI YAYIN REKORU VİDEO YOUTUBE
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ACUN ILICALI CANLI YAYIN REKORU
Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.
ACUN DÜNYA REKORU, CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?
Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.
REKORDAN SONRA PARTİ
Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlandı ve Cemal Can DJ'lik yaptı. Acun Ilıcalı o anları da instagram hesabından yayınladı.
ESKİ CANLI YAYIN REKORU KİMDEYDİ?
4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.
24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.
Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.
ACUN ILICALI INSTAGRAM CANLI YAYIN REKORU VİDEO YOUTUBE
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın