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Acho: "Kyrie, LeBron olmasa, John Wall olurdu"

Eski NFL defans oyuncusu Emmanuel Acho, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olmadan Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in bugün olduğu kadar abartılmayacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NFL defans oyuncusu Emmanuel Acho, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James olmadan Brooklyn Nets'in yıldızı Kyrie Irving'in bugün olduğu kadar abartılmayacağını açıkladı.

Kyrie, Cleveland'da ikisi birlikte oynadığında LeBron'dan daha iyi bir maç sonu opsiyonu olduğunu öne süren yorumları nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

İlk olarak, FS1'den Nick Wright, Irving'in "daha az ilgi çekici bir Gilbert Arenas" olduğunu söylemiş, daha sonra Irving'e "yüzüklü bir Bradley Beal" yakıştırmasını yapmıştı.

Wright'ın Beal ile yaptığı gibi, Acho, Irving'in ne kadar abartıldığını göstermek için Washington Wizards yıldızı John Wall'u kullandı:

"Meselenin gerçeği, Kyrie çizgiyi aşmış olduğu. LeBron James olmadan Kyrie, John Wall'dur. İşte Kyrie budur. Gerçekten iyi bir oyuncu, Draft'ta 1 numaradan seçilmişti, beş veya altı kez All-Star olmuştu, kariyerinde bir kez All-NBA takımındaydı. LeBron James olmadan Kyrie'nin tam olarak kim olduğunu hatırlaması gerekiyor."


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