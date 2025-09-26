26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
0-3DA
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Abdullah Ayaz, UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı

İspanya'nın Marbella şehrinde yapılan UEFA Genel Sekreterler Toplantısı, birliğe üye 55 ülke genel sekreter ve yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

calendar 26 Eylül 2025 18:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Abdullah Ayaz, UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'na katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Genel Sekreterler Toplantısı, birliğe üye 55 ülke genel sekreter ve yetkililerinin katılımıyla İspanya'nın Marbella şehrinde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre iki gün süren etkinlikte TFF'yi, Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ile Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları temsil etti.

Organizasyonda açılış konuşmasını yapan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, "Toplantı, Avrupa futbolunu global bir referans haline getiren deneyim, bilgi ve yönetim becerilerini paylaşmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Sizler profesyonellik, adanmışlık ve sürdürülebilir stratejik vizyonun, federasyonlarımızı güçlendiren ve onların sağlamlığı ile saygınlığını koruyan en iyi örneklerisiniz." ifadelerini kullandı.


UEFA Genel Sekreterler Toplantısı'nda milli takım müsabakalarının geleceği, finansal sürdürülebilirlik, hakemlik, Avrupa futbolunda gündemde yer alan konular işlendi.

Ayrıca programda İsviçre'de düzenlenen 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonası yeniden gözden geçirildi. Hukuki konular, altyapılar, kadın futbolu, dijitalleşme ve yapısal modernizasyonlar üzerine oturumlar gerçekleştirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
