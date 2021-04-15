Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı, Pazar günü gittiği İstanbul'dan şehre döndü… Gelen bilgilere göre Avcı hem Başkan Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp ve Ertuğrul Doğan'la bir araya geldi. Transfer konusu detaylarıyla masaya yatırıldı. Ardından da ailesinin yaşadığı sitede kalan Edin Visca ile akşam üstü uzun bir sohbet gerçekleştirdi.



Avcı'nın Ağaoğlu, Alp ve Doğan'la öncelikle forvet konusunu masaya yatırdığı bildirildi. Daha önce alınmasını istediği oyuncularla ilgili yönetimin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adını verdiği forvetler arasında kendilerine en yakın olan ve en uzak olan forveti öğrendi. Listeden çıkarmak zorunda olduğu isimlerin yerine yeni isimler sundu. Bu toplantıda haklarında konuşulan bazı forvet oyuncuları şunlar.



* Kenan Karaman: Euro 2020'den önce hiç bir takıma imza atmayacak. Bonservisi elinde olacağı için Serie A'yı düşünüyor.



* Giakoumakis: Kendisini aştı. Avrupa'dan ciddi bonservis bedeli ödeyebilecek takımlar da istiyor.



* Mario Mandzukic: Yaşlı ve eskisi kadar güçlü değil. Rotasyon oyuncusu olur. Ancak çok para ister.



* Lys Mousset: Yeni Sörloth olabilir. Ancak tamamen de kaybolabilir. Büyük risk.



* Albion Ademi: Ocak ayında almadığımız iyi oldu. İsveç'e gitti. Gol atmayı unuttu.



* Muhammed Sherif: Galatasaraylı Muhammed'in en büyük rakibi. Türkiye'de oynamak istemesi avantaj.



* Marin Ljubicic: Getirebiliriz. Ancak çok genç. Birinci forvet olmak için çok genç.



Kaynak: Karadeniz Gazetesi



