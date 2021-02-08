Abdullah Avcı: 'Takımım kazandıkça kasketi takacağım'

Abdullah Avcı V Trabzonspor



✅1-0 Erzurumspor

✅1-0 A.Gücü

➖1-1 Sivasspor

➖0-0 Kayserispor

✅2-1 Rizespor

✅1-0 Hatayspor

❌2-0 Galatasaray

✅2-1 Karagümrük

✅1-0 Göztepe

➖1-1 Antalyaspor

✅3-1 Konyaspor

✅2-1 Gençlerbirliği

✅2-1 Beşiktaş

✅1-0 Denizlispor

✅2-0 Yeni Malatya pic.twitter.com/XmX64W8URf



— Sporx (@sporx) February 8, 2021

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyeti Trabzon şehrine armağan eden Avcı, "Bütün herkesin katkısı var. Şehirde bizi çok seviyorlar, onlar her şeyi hak ediyor. Onlara hediye olsun. Devlet bir sürü stat yapıyor, yayıncı kuruluş para veriyor. Bu zemine oyuncu transfer ediyoruz ama teknik kapasitesi yüksek oyuncu sıkıntı yaşıyor. Malatyaspor için de bu geçerli. Hamza Hamzaoğlu'nu kardeşim gibi severim. Önemli işler yaptı, yapmaya da devam edecek." dedi.Takımı kazandıkça kasket takacağını söyleyen Abdullah Avcı, "Malatya, ligin en çok orta yapan takımı. Bugün 40 orta yapmışlar ama biz buna geldiğimiz günden beri çalışıyoruz. Parçadan bütüne giderek çalışıyoruz. Bugün bir pozisyon dışında Uğurcan'ın kurtardığı pozisyon yok. Bu yoğun süreçte üst üste kazanmak kolay değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar kazandıkça ben kasketi takmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.Zeminin kötü olmasından yakınan Avcı, "Sadece burasıyla ilgili değil, Türkiye geneli yüzde 70/80 saha zeminleri oldukça kötü. Ligin marka ve değerini arttırmak için, oyuncu sakatlıklarını en aza indirmek için, saha zeminlerinin Türkiye genelinde daha iyi olması gerektiğini düşünüyorum." dedi.Maça iyi çalışarak ve planlı bir şekilde çıktıklarını aktarah Avcı, şunları kaydetti:"Oyun istediğimiz gibi geçti. Golden sonra bir ara oyunu kaybettik. Ancak o bölümde de bir tek Uğurcan'ın kurtardığı pozisyon var. Onun dışında çok tehlike yaşamadık. Geldiğim günden beri kenardan gelen ortalara çok çalışıyoruz. Son dakikada oyunu bitirirken attığımız gol, maçı net bir skorla kazanmamızı sağladı. İyi bir ivme yakaladık ve iyi bir aile ortamı var. Sayısı az ama kalitesi yüksek, verdiğimizi uygulamaya çalışan bir oyuncu grubu var. Onlara teşekkür ederim. Bu haftayı iyi değerlendirdik."