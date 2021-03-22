Süper Lig'de kötü gidişine son haftaların formda ekibi Ankaragücü'nü devirerek son veren Trabzonspor'da yüzler yeniden gülmeye başladı. Yakaladıkları büyük serinin ardından 4 haftada 8 puan kaybeden ve zirve yarışından uzaklaşan bordo-mavililer, Başkent temsilcisini devirerek yeni bir çıkış arıyordu. Bunu da 4-1'lik skorla başardılar. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri karşılaşma sonunda bir hayli mutluydu. Soyunma odasından eskisi gibi kahkahalar yükselirken herkesin aklı bir sonraki maçtaydı. Usta hoca ve futbolcular gelecek haftalarda üzerine koymaları gerektiğini belirttiler.



Trabzonspor, Süper Lig'de 4. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekibin hocası Abdullah Avcı ve öğrencilerinin gözü ise daha yükseklerde. Ankaragücü galibiyeti sonrasında soyunma odasında "Kazanılacak daha çok maç var. Ligi daha iyi yerlerde bitirebiliriz. Bunu yapabilecek gücümüz var. Potansiyelimizi geçmiş maçlarda gösterdik. Tek bir hedefi odaklanırsak ve mücadeleye devam ederken bir kez daha o galibiyet serilerini yakalayabiliriz" konuşmaları geçti. Bordo-mavili futbolcular ligin kalan kısa bölümünü minimum kayıpla atlatıp üstünde yer alan İstanbul ekiplerinin takılmasını bekleyecek.



