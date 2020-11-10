Abdullah Avcı: "Harika bir duygu"

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor'a iniş yaptı ve açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı: 'Harika bir duygu'
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10 Kasım 2020 20:08
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi. 

İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Avcı, burada taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Basın mensuplarının soruları üzerine Avcı, yaptığı kısa açıklamada, "Harika bir duygu, teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraber olacağız." ifadelerini kullandı. 

Bordo-mavili kulüp, Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.



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