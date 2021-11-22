Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulunurken, taraftarlara da mesaj gönderdi.



Avcı, açıklamasında, "Beşiktaş maçında iki oyuncumuz sakatlanarak çıktı ve iki isim de bugün yok. Marek de milli takımda bir problem yaşadı. Bugün de onu riske etmedik. illi takım arasında 12-13 oyuncumuz yoktu. Cuma günü bütün takım bir araya geldi ve pazartesini gününün taktiğini çalıştık." dedi.



Rakipleri Gaziantep FK'yı ve eski yardımcısı Erol Bulut'u da değerlendiren başarılı teknik adam, "Rakibimiz ligde değişik formasyonla oynayan bir takım. Buna çalıştık. 5'li savunmayı nasıl geçeceğimiz konusunda çalışma yaptık. Erol Bulut ile 3.5 yıl birlikte çalıştık. Birbirimize destek olduk. Bugün yarışmacı bir teknik direktör. Kendisine de bundan sonrası için başarılar dilerim, bugün hariç" ifadelerini kullandı.



Taraftarlara da mesaj gönderen Avcı, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Bizimle birlikte hücum etsinler, bizimle birlikte savunma yapsınlar. Her zaman söylüyorum horon oynamak istiyorlarsa sezon sonunda, bizimle birlikte hareket etmeliler" şeklinde konuştu.





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