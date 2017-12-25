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Abdullah Avcı: ''2016 ve 2017'yi lider bitirdik''

Süper Lig'in ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Abdullah Avcı: ''2016 ve 2017'yi lider bitirdik''
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24 Aralık 2017 19:43
Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ilk yarıyı lider kapatan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz yıldan sonra bu yılı da lider tamamladıkları için oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. 

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "2016'yı bitirirken lider girmiştik 2017'yi bitirirken de lider durumdayız. 17 lig, 10 Avrupa maçı ile Beşiktaş'tan sonra ülke puanına en çok katkı sağlayan takım olduk. Bu sezon 29. resmi maçımızı geride bıraktık. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kupa maçından sonra futboldan uzak bir süre dinlenmek istiyoruz." dedi.  

Abdullah Avcı, ligin hücuma en hızlı çıkan takımlarından birine karşı oynadıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Rakibimizin daha çok bekleyeceklerini düşünerek, topa sahip olma ve pas iade oyununu sağlıklı şekilde kullanmak istiyorduk. Bugün iki 10 numara ile oynadık, birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar sağlıklı çıkarak oynadığımız bir oyun oldu. Daha erken koparmamız gereken maçta, duran toptan yediğimiz golle rakibi oyuna soktuk. Mossoro'nun golüyle maçı kazandık. Kasımpaşa özellikle fiziksel gücü yüksek bir takım, rakipten fazla faul yaptık biz de sertliğe karşı durduk. Emre Belözoğlu, bugün 8 şut attı, takımın en fazla şut atan oyuncusu oldu, bu daha fazla önde oynamamızdan kaynaklandı."

Avcı, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezonun da ilk yarısını lider olarak tamamladınız. Bu sezon neler farklı olabilir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Geçtiğimiz sezon ligin yukarısında yarışmak bizim için önemli bir deneyim oldu. İki kulvarda da (Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası) ikinci olduk ama ikinciler konuşulmuyor. Ben ve ekibim tamamen oyun gücüne inanıyoruz. Oyun gücümüz geçen seneden bu seneye göre daha çok gelişti. Geçen sene 39 puan almıştık, bu sene 36 ama beni ilgilendiren oyun gücü. Yarış içinde ne kadar takım olursa heyecanı o kadar yüksek olacaktır."  



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