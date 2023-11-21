Abdülkerim Bardakcı, İtalya'da paylaşılamıyor

Galatasaray'da yüksek performansı ile dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı'ya İtalya'dan birçok teklif gelmeye başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdülkerim Bardakcı, İtalya'da paylaşılamıyor
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21 Kasım 2023 09:54
Galatasaray ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Abdülkerim Bardakçı, İtalyan takımları tarafından paylaşılamıyor.

İTALYA'DAN 3 TAKIM İSTİYOR

Tecrübeli oyuncu, Hırvatistan, Manchester United, Bayern Münih ve Almanya'ya karşı müthiş savaştı. Gerek toplu gerekse topsuz oyunda sıfıra yakın hatayla mücadele etti. Daha önce onu takip eden Sassuolo, Bologna ve Udinese ise transfer çalışmalarına hız verdi.

DEV GELİR BEKLENİYOR

Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim astronomik rakamları kasasına koymaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025'te bitiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Abdülkerim Bardakçı'ya yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia ediliyor. Bu sezon 22 maçta 2 gol atan milli oyuncu, Konya'dan 2.8 milyon euro'ya gelmişti.



 
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