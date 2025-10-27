27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-188'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

A Milli voleybol takımlarının, 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı belli oldu.

A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı
Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Maçların Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanacağı D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile mücadele edecek.

A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki fikstürü (TSİ) şöyle:

- Kadınlar

21 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Polonya

- Erkekler

10 Eylül 2026:

21.00 Türkiye-Almanya

12 Eylül 2026:

18.00 Fransa-Türkiye

13 Eylül 2026:

18.00 İsviçre-Türkiye

14 Eylül 2026:

21.00 Romanya-Türkiye

16 Eylül 2026:

18.00 Türkiye-Letonya

