A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.



Maçların Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanacağı D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile mücadele edecek.



A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki fikstürü (TSİ) şöyle:



- Kadınlar



21 Ağustos 2026:



19.00 Türkiye-Letonya



23 Ağustos 2026:



19.00 Türkiye-Slovenya



24 Ağustos 2026:



19.00 Türkiye-Macaristan



26 Ağustos 2026:



19.00 Türkiye-Almanya



28 Ağustos 2026:



19.00 Türkiye-Polonya



- Erkekler



10 Eylül 2026:



21.00 Türkiye-Almanya



12 Eylül 2026:



18.00 Fransa-Türkiye



13 Eylül 2026:



18.00 İsviçre-Türkiye



14 Eylül 2026:



21.00 Romanya-Türkiye



16 Eylül 2026:



18.00 Türkiye-Letonya



