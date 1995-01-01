90'ların Bulls'u, "NBA tarihinin en iyi hanedanı" seçildi!

Chicago Bulls'un 1995-1998 yılları arasındaki hanedanlığı, NBA 75 Euro Oylamasının ilk kategorisinde Avrupalı taraftarlar ve panelistler tarafından 'Tüm Zamanların En iyi NBA Hanedanı' takımı olarak belirlendi.



Bir haftalık oylama sürecinin ardından, mevzubahis dönemde üç kez üst üste NBA şampiyonu olan Chicago Bulls ekibi, tüm oyların %46'sını alarak birinci sıraya yerleşti. Son sonuçların yüzde 50'sini panel oluştururken, %50'si de taraftarlar tarafından verildi.



Sonuçların ise sırasıyla şu şekilde olduğu görüldü:



1995-1998 Chicago Bulls (46%)

1969-1976 Boston Celtics (24%)

2015-2018 Golden State Warriors (15%)

1979-1989 Los Angeles Lakers (12%)

1980-1987 Boston Celtics (3%)



